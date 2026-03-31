Čakajo na ključe svetoivanskega Narodnega doma

V pritličnih prostorih Narodnega doma v Ulici Filzi, točneje v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, je v petek popoldne zasedal upravni odbor Fundacije Narodni dom, prvič pod vodstvom novoimenovane predsednice, tržaške menedžerke Lidie Glavina. Ta je nasledila Igorja Giacominija, sicer vodjo Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK, ki je odstopil oktobra lani.

Na dnevnem redu je bilo več točk, nedvomno pa je bila najpomembnejša prva, in sicer podpis vseh potrebnih dokumentov za vpis v Enotni nacionalni register za tretji sektor (Runts), ki je bil pogoj za prepis lastništva nad svetoivanskim Narodnim domom, ki ga fundaciji predaja Dežele FJK. Beseda je tekla tudi o nadaljnjih rokih in korakih, ki čakajo fundacijo v kratkem in in dolgem roku tako pri Sv. Ivanu kot v Ulici Filzi. »Prvega smo opravili v petek in sedaj bomo pridno nadaljevali z delom,« je za Primorski dnevnik povedala Lidia Glavina, za katero je bilo srečanje tudi spoznavne narave, saj se z nekaterimi člani upravnega odbora še ni poznala. Zasedanja so se udeležili podpredsednik fundacije Walter Coren, Walter Bandelj, Ksenija Dobrila, Eva Ciuk, Ivo Corva in Marzia Baso kot zastopnica italijanskega notranjega ministrstva oz. prefekture. Odsoten je bil državni sekretar v kabinetu predsednika slovenske vlade Vojko Volk.

Prva točka je zahtevala prisotnost notarja, tako da se je zasedanja udeležil tudi goriški notar Damjan Hlede. Dejansko je šlo za formalnost, saj je morala predsednica podpisati več aktov, ki jih je notar overovil. Postopek je takoj stekel, tako da bo najbrž fundacija že v nekaj dneh tudi uradno vpisana v register Runts.