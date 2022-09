Literarni sprehod po obeh Goricah

V prostorih Bevkove knjižnice v Novi Gorici so včeraj predstavili 3. sprehod Literarna pokrajina Goriške – Stičnost preteklosti in sedanjosti, ki bo na sporedu v soboto, 17. septembra. Srečanje z novinarji je pripravila novogoriška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, navzoči pa so bili predstavniki sodelujočih kulturnih krogov z obeh strani meje, in sicer Goriška knjižnica Franceta Bevka, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Zveza slovenskih kulturnih društev Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Glasbena matica Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, Knjižnica Damirja Feigla Gorica in Slavistično društvo Nova Gorica.

Zbrane je pozdravila ravnateljica Bevkove knjižnice Irena Škvarč, ki je pobudo označila za odmeven kulturni dogodek, ki udeležencem sprehoda prenese zanimivosti obeh sosednjih mest s posebnim poudarkom na kulturnem utripu goriških Slovencev. Nadalje je spregovorila predstavnica Javnega sklada Sabina Volk Simčič, ki je pripomnila, da je letošnji literarni sprehod nekoliko drugače zastavljen. V prejšnjih dveh letih sta bila start in zaključek v Novi Gorici s prehodom tudi na goriško stran meje; letos pa se bo sprehod začel v Trgovskem domu v Gorici ob 9. uri, zaključek pa bo v Erjavčevi ulici v Novi Gorici ob doprsnem kipu štandreškega pesnika, pisatelja in narodnega buditelja Andreja Budala.

Kulturni sprehod bo imel pet glavnih etap.