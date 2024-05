Ljubezen ni pravilna ali napačna

Z glasbeno predstavo Nenavadna poroka pisatelja Vinka Möderndorferja so učenci Dijaškega doma na zelo barvit način sklenili to šolsko leto. Pisani kostumi, dinamične plesne točke in veliko glasbe ter petja so v nedeljo zvečer navdušili polno dvorano Kulturnega doma.

Vsebina muzikala na duhovit način v ospredje postavlja pojem drugačnosti, ko ta preseže meje splošnih prepričanj večine. V gozdu namreč zavlada vznemirjenje, saj se razve, da sta se zaljubila Lisica in Petelin ter se želita poročiti. Živali tega dejstva nikakor ne morejo razumeti, kaj šele sprejeti. Še posebej glasen je Jež, najbolj konservativen predstavnik trdnih, družinskih vrednot. S somišljeniki Medvedom, Zajcem, Mamo Sovo in Malo Sovico želi na sodišču doseči, da bi ju Volk »obsodil« zaradi njune nenavadne in nenaravne naklonjenosti ter zaljubljenca izgnal iz gozda. Vrana se v sodnem postopku postavi v bran Lisici in Petelinu ter ju prepričljivo zagovarja.

Skupno je v muzikalu nastopilo okoli 70 otrok. V igralskem delu je svoj talent pokazalo deset učencev, ki so bili glavni protagonisti predstave. Svoje vloge so prepričljivo odigrali Giorgia Bonetti (Lisica), Domenico Martilotta (Petelin), Alex Tarantini (Jež), Camilla Monpiani (Vrana), Tomaž Florenin (sodnik Volk), Samuel Leonzini (Medved), Alen Brisco (Zajec), Zoe Korsič (mama Sova), Giorgia Brosolo (mala Sovica) in Evelyn Sirotti (gospa Volk). Za koreografijo plesnih točk, v katerih je nastopilo preko 50 učencev osnovne in nižje srednje šole, sta bili zadolženi Danjela Simčič in Lili Grudina, za kostume je poskrbela Jani Fortuna, za luč Jasna Božič, za grafično podobo Robert Makuc in za projekcijo David Abrami. Letošnji poseben izziv so bili naglavni mikrofoni, a je vse potekalo nemoteno. Za ton je bil odgovoren Luka Hirsch.

Prvič se je v vlogi režiserke tovrstne predstave izkazala vsestranska slovenska glasbenica Damjana Golavšek, ki otrokom v Dijaškem domu Gorica svoje znanje predaja že 17 let.

Po nedeljski premieri bodo sledile ponovitve za šole iz zamejstva in Slovenije ter gostovanja v Novi Gorici, Ajdovščini, Trstu in Tolminu.