Ljubiteljska kultura človeku vliva zaupanje v svet

Od tistega daljnega leta 1906 je minilo že 120 let. Častitljivo obletnico je Kulturno društvo Jezero, ki je pred kratkim obnovilo svoj odbor in s tem dalo nov zagon društvenemu delovanju, slovesno proslavilo v soboto zvečer v Doberdobu.

»Za vsakim društvom stojijo zgodbe,« je povedala predsednica društva Vlasta Jarc. V 120 letih se jih je zvrstilo veliko, je nadaljevala in orisala dolgo pot doberdobskega društva. Ustanovljeno je bilo 20. maja 1906 kot Bralno in pevsko društvo, za njegovega prvega predsednika pa so izvolili Andreja Gergoleta - Daca, poznejšega župana in ustanovitelja hranilnice.

Društvo je uspešno delovalo vse do izbruha prve svetovne vojne, zaradi katere so morali vsi Doberdobci za več let v begunstvo. Po vojni so v povsem razrušeni vasi skušali obnoviti društveno dejavnost, vendar je kmalu nastopil fašizem, ki je prepovedal delovanje vseh slovenskih društev. Po drugi svetovni vojni je društvo z novo energijo in zagnanostjo začelo nadomeščati zamujeno ter razvijati številne dejavnosti. Njegov prvi povojni predsednik je bil Mirko Frandolič, sledili pa so mu Andrej Jarc, Janko Gergolet, Jože Jarc, Karlo Ferletič, Viljem Gergolet in Zulejka Devetak.

V povojnih letih so ustanovili moški pevski zbor, dramski, mladinski in fotografski odsek, otroški pevski zbor ter otroško dramsko skupino. Pripravili so tudi izvirne predstave, društveno delovanje pa je s svojimi avtorskimi skladbami popestril satirično-kabaretni ansambel Krucenal band. Društvo je botrovalo tudi nastanku Športnega združenja Mladost. Skratka, od nekdaj je bilo tesno vpeto v življenje in utrip vasi, je s ponosom poudarila Vlasta Jarc.

V tem obdobju so prenovili tudi društveno stavbo. Pred približno letom dni je zaradi visoke starosti pevcev žal prenehal delovati moški zbor, ki je več desetletij veljal za gonilno silo društva Jezero. Dejavna pa je ostala ženska vokalna skupina, ki prav letos praznuje 35-letnico neprekinjenega delovanja. Obletnico bo društvo primerno zaznamovalo 7. novembra.

Predsednica se je še vprašala, kaj jih čaka v prihodnosti in kakšne kulturne vsebine bodo ponudili občanom. Hiter tehnološki razvoj, pametni telefoni in družbena omrežja nas postavljajo v nekakšen namišljeni svet oziroma »nesvet«. Zato si v društvu želijo, da bi se jim z novimi in svežimi zamislimi pridružili mladi, ki so prihodnost vsake organizirane skupnosti. Tekmovati s hitrim digitalnim svetom ne bo lahko, vendar lahko ljubiteljska kultura ponudi nekaj, česar različni zasloni ne premorejo: osebni stik, odprt pogovor, skupno petje in toplino, ki človeku vliva zaupanje v svet, ki ga obdaja, je še poudarila predsednica Jarc.

Pevski uvod in gostje

Večer je potekal na dvorišču občinske stavbe, ki je bilo ob tej priložnosti nabito polno. Slovesnost je odprla društvena ženska vokalna skupina pod vodstvom Daria Bertinazzija. Predstavila se je s tremi skladbami iz zakladnice ljudskega izročila. Večer je vodila in povezovala Lara Colja, ki je občasno spregovorila tudi v pristnem doberdobskem narečju.

Pozdravila je goste, med katerimi so bili doberdobski župan Peter Ferfoglia, goriški pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič, deželni predsednik in goriška pokrajinska predsednica ZSKD Karlo Ražem in Maja Humar - društvu je zveza izročila tudi plaketo -, predstavnice pobratene Prvačine z nekdanjo državno sekretarko za Slovence po svetu Vesno Humar na čelu ter predstavnica Tržiškega kulturnega konzorcija Tanja Tuta. Vsi so v svojih nagovorih društvu čestitali ob visokem jubileju in mu zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje. Čestitke so izrekli še Loredana Marušič iz ŠZ Mladost, Dolores Černic iz KD Danica Vrh, Igor Peric iz Pihalnega orkestra Kras in Cristian Lavrenčič iz KD Hrast. V posebnem delu večera so podelili priznanja nekdanjim predsednikom društva Karlu Ferletiču, Viljemu Gergoletu in Zulejki Devetak, ki je bila sicer odsotna.

V drugem delu večera je nastopila Klapa Solinar iz Kopra, ki ima na svojem repertoarju predvsem dalmatinske in istrske pesmi. V sedemčlanski zasedbi prepeva tudi domačin Jari Jarc, ki je predstavil klapo in posamezne pesmi. Solinarji so občinstvo navdušili, poslušalci pa so se na povabilo pevcev pridružili prepevanju refrenov priljubljenih dalmatinskih viž.

Sobotni dobro obiskani večer je bil priložnost tudi za predstavitev ponatisa brošure Stari domači recepti z besedili v slovenščini, italijanščini in v doberdobskem narečju. Brošura je bila prvič izdana leta 1984 v obliki skupaj spetih ciklostiranih listov, zanjo so poskrbele članice ženskega odseka društva Jezero. Pomoč pri izdaji ponatisa je društvu zagotovil Tržiški kulturni konzorcij. Izvod knjižice so prejeli vsi udeleženci. Sobotno slavje se je zaključilo z družabnim srečanjem, med katerim so navzočim postregli tudi s torto, vodstvo društva pa so včeraj razveselile še pisne čestitke Mateja Arčona, predsednika Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.