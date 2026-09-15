Trajnostno s kajakom, peš in ... s krampom

V prostorih Vzgojno zaposlitvenega središča v Mavhinjah so v petek predstavili program Evropskega tedna trajnostne mobilnosti 2026. Pobudo, ki že več kot desetletje presega okvirje uradnega tedna (16.–22. september), tudi letos usklajujeta devinsko-nabrežinski Lions klub in skupina Ermada Flavio Vidonis, ob pokroviteljstvu Občine Devin - Nabrežina ter v sodelovanju s številnimi krajevnimi društvi. Letošnja tema je mobilnost za vse, s poudarkom na medgeneracijski dostopnosti, vključenosti in varnosti.

Koledar dogodkov je tudi letos bogat in raznolik. Poleg sajenja dreves na občinskem ozemlju in spoznavanja nordijske hoje po Krasu (23. septembra, Alessandra 333 3983363), velja opozoriti na vodeni izlet s kajakom, ki bo v nedeljo ob 9.30 udeležencem omogočili raziskovanje izvirov Timave in Devinskih sten (alicesattolo@gmail.comoz.328 9287073). Jamarsko društvo Flondar načrtuje 26. septembra vodeni ogled Mitrejeve jame, skupina alpincev pa je sinoči ob obletnici potresa v Furlaniji leta 1976 v Naselju sv. Mavra pripravila dogodek o prometnih povezavah, ki so takrat zmanjkale. Krožek Duinante pa bo ravno tam postavil razstavo umetnika Stefana Vascotta.

Program vključuje tudi več športnih dejavnosti.