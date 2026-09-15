Avtobusi bodo še pripovedovali o EPK 2025

Od včeraj zasloni vseh mestnih avtobusov APT in avtobusov čezmejne linije med Gorico in Novo Gorico predvajajo posnetke, posvečene ključnim kulturnim in umetniškim dogodkom Evropske prestolnice kulture 2025. Posnetki so nastali v okviru projekta ArtBus, ki ga je EZTS GO razvil v sodelovanju z goriškim avtobusnim podjetjem APT. Potniki, ki so v Gorici doma, bodo tako lahko med vožnjo podoživeli glavne trenutke minulega leta, obiskovalci, ki EPK 2025 niso doživeli, pa začutili, kaj je leto 2025 pomenilo za Gorico in Novo Gorico.

Kultura se ne ustavi

Zamisel je izšla iz predlogov mladih. ArtBus je rezultat njihovega vključevanja v GO! 2025 v okviru projekta FLYE Programa Erasmus+. Mladi iz čezmejnega območja so skozi izobraževalne aktivnosti, razprave in participativni proračun razvijali ideje ter jih prenesli v konkretne projekte za skupnost. Med izbranimi predlogi je bil tudi ArtBus, ki ga je podjetje APT z zanimanjem podprlo, saj se dobro ujema z dejavnostmi, ki jih pripravlja ob praznovanju 50-letnice.

Poleg mladih Ivana Visintina, Tanie Salerno, Marte Riccardi in Urše Fornazarič so pri ustvarjanju posnetkov sodelovali tudi številni drugi partnerji, med njimi Artisti Associati, BorgoCinema, društvo 47/04 in Kinoatelje.