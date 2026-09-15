Nepričakovano zaprtje saleške kmetije za otroke in družine

Pred šestimi dnevi je kmetija Beatrice la gallina felice prek družbenih omrežij sporočila, da so vse dejavnosti prekinjene. Kdor ima majhne otroke, morda ve, da je to zasebno središče v Saležu, kjer za otroke prirejajo poletne centre, šolske obiske, rojstnodnevne zabave, spoznavanje narave in številnih živali - konjev, koz, prašičkov, zajcev, kokoši in želv, ki tam živijo. Ponudba se je nazadnje razširila tudi na odrasle, saj je bilo mogoče na domačiji tudi kaj pojesti in se v poletnih večerih ohladiti ob pijači.

Vzrok nepričakovanega zaprtja je v javnost prišel v nedeljo. Občina Zgonik lastnici domačije Giulii Battellini (tam sama živi že 14 let) očita določene gradbene nepravilnosti, ki naj bi kršile urbanistične predpise.

Urediti prejšnje stanje

Občinski tehniki so si, kot kaže, območje ogledali junija in v poročilu, ki so ga sestavili, med sporne objekti uvrstili kiosk, barake, paviljone in na tla pritrjena igrala, za katere niso bili vloženi vsi dokumenti, ki potrjujejo njihovo skladnost. Večina objektov nima začasnega značaja, za postavitev bi zato potrebovala krajinsko dovoljenje. Tudi območje E5, v katero je vključeno zemljišče, naj bi bilo namenjeno kmetijstvu, tam naj bi se izvajala kmetijska dejavnost. Na podlagi navedenega so v občinski odredbi ocenili, da so objekti in naprave nezakonito postavljeni. V roku 45 dni od njene vročitve mora lastnica poskrbeti za odpravo slednjih in za ureditev prejšnjega stanja.

Naslovnica odredbe je zadevo prepustila odvetnikom, ki bodo s tehniki preučili, kako ukrepati. Med dejavnostmi, ki jih vodi v Saležu, so zabavne in razvedrilne aktivnosti, vzreja perutnine, točenje pijač ter organizacija zabav in dogodkov - postavljeni objekti in naprave služijo po njeni oceni navedenim dejavnostim.

Na družbenih omrežjih je podporo Giulii Battellini izrazilo veliko ljudi, ki je zahajalo na kmetijo. Napovedujejo zbiranje podpisov in celo nabirko denarja.