Jesensko dogajanje v Goriških Brdih kulturno obarvano

Jesenski čas v Goriška Brda že tradicionalno prinaša kulturna in enogastronomska doživetja. Tudi letos so različni organizatorji pripravili številne dogodke vse tja do martinovanj, ki so v Brdih nekaj posebnega. Dogajanje se začenja že v tem tednu, največ dogodkov pa je napovedanih v prvi polovici oktobra.

»Govorimo o res tradicionalnih dogodkih, ki jih organiziramo skupaj z različnimi soorganizatorji in takimi, ki povezujejo tudi skupen čezmejni prostor. Govorimo o umetnosti, literaturi, glasbi, likovnem ustvarjanju in enogastronomiji,« je dogajanje na današnji novinarski konferenci predstavila direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

V četrtek ob 18. uri bodo v Vili Vipolže odprli razstavo Barve jeseni, na kateri bo umetnik Marin Berovič predstavil svoj pogled na jesen skozi bogastvo barv.

Konec septembra bodo v Vili Vipolže gostili enega izmed festivalskih koncertov srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae. 25. septembra se bo ob 20. uri predstavil mednarodni trio z glasbo 14. in 15. stoletja.

Grad Dobrovo bo v soboto gostil poseben večer meditacije in glasbe z naslovom Zdravilni zvoki na Gradu Dobrovo. Dogodek je zasnovan kot meditativni koncert, ki obiskovalce vabi v prostor tišine, notranjega ravnovesja in globokega poslušanja.

Tudi nedelja, 25. oktobra, bo glasbeno obarvana, ko bodo v Vili Vipolže že ob 15. uri gostili enega izmed koncertov v okviru festivala Oktober jazz in Jazz & Wine of Peace. V Goriška Brda prihaja Teis Semey Quintet z glasbenim projektom En Masse.

Med 1. in 4. oktobrom bo v Vili Vipolže potekal Festival R.o.R+, na katerem bo sodelovalo 15 umetnikov iz šestih držav sveta. Vprašanje Kje se danes konča okolje in začne telo je v središču letošnje edicije festivala R.o.R+, ki pod naslovom Modri premik / Blue Drift - Kar teče skozi nas v ospredje postavlja vodo, mikroplastiko ter prepletenost človeka z okoljem. Festival se letos prvič umešča v Vilo Vipolže v Brdih, kjer bo skozi dela domačih in mednarodnih umetnikov povezal umetnost, znanost, tehnologijo in vprašanja našega neposrednega življenjskega okolja.

10. oktober pa prinaša dva dogodka - Penčanje v Medani ter Brda Collio wine festival. Prvi bo povezal poezijo in vizijo na domačiji Reja v Neblem, drugi pa več kot 40 vinarjev iz slovenskega in italijanskega dela Goriških Brd.

Jesensko briško dogajanje zaznamuje tudi Mednarodni festival vizualnih umetnosti Art Circle. V okviru festivala bodo podelili tudi nagrado Etka Tutte, ki nosi ime po pokojnem umetniku in idejnemu vodji projekta Etku Tutti. Prejemnik letošnje nagrade bo srbski umetnik Mihael Milunović, ki ga je izbrala mednarodna žirija.

Dogajanje se bo zaključilo v začetku novembra, ko bodo Goriška Brda v znamenju martinovanj, torej vina in gastronomije.