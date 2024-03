Ljubki Šorli posvečajo čezmejno literarno pot

V Trgovskem domu so danes predstavili projekt z delovnim naslovom Ljubkina pot, ki je posvečen goriški pesnici in učiteljici Ljubki Šorli. »Gre za čezmejno literarno pot poezije in enakopravnosti, ki ga financira Evropska unija iz sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki ga upravlja EZTS,« je pojasnila dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, ki ima pri projektu vodilno vlogo. »Obstaja veliko razlogov, zakaj imamo predstavitev prav danes, dan pred mednarodnim praznikom žensk na lokaciji, kjer se je Ljubka Šorli učila violino in kjer je spoznala svojega moža Lojzeta Bratuža,« pa je orisala prof. Franka Žgavec, predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki je v vlogi projektnega partnerja.

Pot od Tolmina do Gorice

Seznam točk na literarni poti še ni dokončen, njena trasa pa se bo začela v Tolminu pri rojstni hiši Ljubke Šorli. Nadaljevala se bo v Gorici v Svetogorski ulici, kjer je pesnica z možem živela tri leta po poroki, v ulici Uga Foscola, kjer je živela z otrokoma, in na Placuti, kjer je v Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel poučevala violino. Pot bo obsegala postanke tudi pri Kulturnem centru Lojze Bratuž in na goriškem mestnem pokopališču, kjer je družinski grob Bratuževih. V Erjavčevi ulici v Novi Gorici bo ogled doprsnih kipov Ljubke in njenega moža. V Podgori bo pot vodila mimo cerkve svetega Justa, kjer so fašisti 27. decembra 1936 po koncu maše zajeli Lojzeta Bratuža in ga prisilili k pitju bencina in strojnega olja. Od Podgore, kjer je tudi spominska plošča Lojzeta Bratuža, bo pot vodila v Zdravščine, kjer je bila Ljubka v taborišču. Tu se literarna pot še ne bo sklenila, saj se bo nadaljevala v Romjan, kjer je osnovna šola poimenovana po njej, in naprej v Štmaver in Dolenje v Brdih, kjer je poučevala.

Pot bo šla tudi po sledeh goriških pisateljic – predhodnic Ljubke Šorli, in sicer Caroline Luzzato Coen (v Rožni Dolini), Marie von Egger s psevdonimom Paul Lacroma, Marice Nadlišek Bartol, Mare Čop, Alme Karlin (vse v Gorici) in Pavline Pajk (v Solkanu).