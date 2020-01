»Ljudem želimo pomagati, preden postane njihova stiska prehuda«

Goriška občina je obnovila sporazum, po katerem bo tudi naslednje leto prostovoljno društvo SOS Abusi psicologici upravljalo službo za podporo žrtvam mobinga in drugih oblik psihološkega nasilja, ki v Gorici deluje v centru Lenassi. Od pomladi leta 2018 deželna služba brezplačno nudi podporo zaposlenim, ki imajo težave zaradi trpinčenja, besednega nasilja in nespoštljivega ravnanja na delovnem mestu. Lani je pri njih poiskalo pomoč 53 ljudi.

»Težave na deloven mestu so danes pogosto posledica sprememb v sami strukturi družbe: zaposlitev gre v smer fleksibilizacije, trg dela pa ne. Posledice pa občutijo zaposleni. Problem je razširjen, veliko pa odvisi od tega, koliko posameznik prenese,« razlaga Cristina Caparesi, koordinatorka goriške in drugih služb na deželni ravni. »Naša vloga je predvsem preventivna. Osebam želimo pomagati, preden njihova stiska postane prehuda in se na primer pojavi depresija,« še pove koordinatorka.

Vrata goriške službe v pritličju centra Lenassi (Ulica Vittorio Veneto 7) so za uporabnike odprte ob torkih in četrtkih od 10.30 do 17.30. Na voljo sta tudi telefonska številka 0481-383515 in naslov elektronske pošte antimobbing.gorizia@gmail.com. Kdor potrebuje pomoč, se pri službi lahko zglasi anonimno.