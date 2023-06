Ljudska pravljica iz Doberdoba se je srečala s kamišibaj gledališčem

Gorica Ljudska pravljica iz Doberdoba je dobila svojo prvo zapisano podobo po pripovedi Hilarija Lavrenčiča, ki mu jo je kot otroku v domačem narečju pripovedoval nono Genio. S prvotnim naslovom Ne kradi! je bila zapisana v sklopu projekta, preko katerega so v letih 2018-2019 mladi, ki delujejo v okviru Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela, Slovenskega katoliškega društva Hrast iz Doberdoba in Fantovskega zbora Devin-Nabrežina, aktivno odkrivali in spoznavali nesnovno kulturno dediščino, vezano na ustno izročilo domačih krajev. Zbrane ljudske pripovedi so bile nato upesnjene v knjižno slovenščino, za kar je poskrbela Nina Pahor, Patrick Quaggiato pa je besedila uglasbil. Mladi so jih novembra 2019 v režiji Sanje Vogrič uprizorili na Rubijskem gradu v glasbeno-dramski predstavi z naslovom Legende.

Doberdobska pripovedka Ne kradi! je od tu dalje naletela na čisto posebno umetnostno obliko. Po zaslugi Katerine Ferletič se je srečala z japonskim kamišibaj gledališčem, kar pomeni z načinom pripovedovanja zgodb ob prikazovanju slik v posebnem malem odru, butaju. Katerina Ferletič, po rodu iz Doberdoba, ki se s to obliko japonske umetnosti ukvarja že vrsto let, je doberdobsko pravljico priredila za kamišibaj pripovedovanje, jo preimenovala z novim naslovom Prašič ali hudič in posamezne prizore likovno upodobila v tehniki kolaža. Za knjižno izdajo je prispevala tudi zapis o vlogi ljudskega izročila, z željo, da bi vsa lepota in bogastvo domače kulturne dediščine ne šla v pozabo. Izdaja te narodopisne pripovedi, v kateri stoji ob slovenskem besedilu tudi narečna inačica, je gotovo še korak naprej v tej smeri. Preko dveh QR kod, ki sta objavljeni v knjigi, lahko prisluhnemo tako pripovedi v narečju kot glasbeni izvedbi. Predstavitev knjige bo v ponedeljek, 3. julija, ob 18. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Ob avtorici Katerini Ferletič bosta sodelovala Hilarij Lavrenčič in etnologinja Inga Brezigar.