Dvojezičnost je bogastvo, a lahko na področju logopedske obravnave predstavlja poseben izziv. Kako ustrezno oceniti jezikovne sposobnosti otroka, ki odrašča v slovenskem in italijanskem jezikovnem okolju? S tem vprašanjem se je v diplomski nalogi ukvarjala 23-letna Karin Kovic iz Štandreža, ki je diplomirala iz logopedije na Univerzi v Trstu. Pripravila je dvojezično različico preizkusov za razumevanje besed in povedi v testu TVL (Test di Valutazione del Linguaggio), ki je namenjen ocenjevanju jezikovnih sposobnosti otrok. Njeno delo je pomemben korak k razvoju ustreznejših pripomočkov za obravnavo slovensko-italijanskih dvojezičnih otrok.

Karin Kovic je po končanem znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici izbrala študij logopedije predvsem zaradi njegove interdisciplinarnosti. »Velikokrat ljudje mislijo, da logopedija pomeni samo popravljanje izgovorjave črke r. Vendar je področje veliko širše. Prepletajo se medicina, nevrologija, psihologija in jezikoslovje,« pojasnjuje. Za študij v Trstu se je odločila tudi zaradi možnosti, ki jo univerza namenja slovenskim študentom iz Italije. Vsako leto je namreč eno študijsko mesto rezervirano zanje, tudi zaradi pomanjkanja slovenskih logopedov na tem območju.

Ideja za diplomsko nalogo je nastala iz potrebe po ustreznejšem ocenjevanju dvojezičnih otrok. Tržaška univerza se je vključila v širši projekt Univerze v Pavii, kjer so se lotili prilagajanja testa TVL za dvojezične otroke v različnih jezikih. Projekt se sedaj nadaljuje v Milanu, Astiju in Trstu. V okviru sodelovanja se je namreč porodila zamisel tudi o slovensko-italijanski različici. Kajti obstoječi logopedski testi so večinoma standardizirani za enojezično populacijo. Če otroka, ki odrašča z dvema jezikoma, ocenjujemo samo v enem, lahko dobimo nepopolno ali napačno sliko njegovih sposobnosti. Njegovo znanje lahko podcenimo ali pa spregledamo morebitno jezikovno motnjo. »Otrok lahko določene besede bolje razume v slovenščini, druge v italijanščini. Zato je pomembno, da upoštevamo oba jezika,« poudarja Kovic.

Vsak otrok ima svojo jezikovno zgodbo, odvisno od tega, koliko in v kakšnih okoliščinah je izpostavljen posameznemu jeziku. Lahko bolje obvlada slovenščino ali italijanščino, zato je pomembno, da strokovnjak upošteva njegovo celotno jezikovno znanje. Dvojezičnost lahko prinaša tudi kognitivne prednosti, med drugim na področju izvršilnih funkcij.