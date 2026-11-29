Po Nori sredi, ki je izšla septembra in pri poslušalcih naletela na zelo dober odziv, je pri glasbeni skupini Rujni muzikanti čas za drugo avtorsko skladbo. V sozvočju z bližajočimi se prazniki bo danes (nedelja, 29. novembra) opoldne izšla druga avtorska skladba ansambla Naj božič, poskočna božična polka, ki vabi k druženju, veselju in ustvarjanju lepih trenutkov z ljudmi, ki jih imamo radi. Snemali so na različnih lokacijah – na Krasu, Lokvah in v Novi Gorici.

»Za nami je pestra sezona nastopov po Sloveniji, Italiji in Avstriji, nova skladba pa je še en pomemben korak na naši glasbeni poti. S pesmijo Naj božič želimo v praznične dni prinesti dobro voljo, pozitivno energijo in predvsem sporočilo, da so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo z ljudmi, ki jih imamo radi,« pravijo člani skupine in vabijo k poslušanju. Skladba bo na voljo na več platformah, od YouTuba do Spotify in Apple music.