Iz starih fotografij, pisem, predmetov in spominov domačinov bodo leta 2027 nastajale predstave, instalacije in zvočne poti Alpe Adria Puppet Festivala. Goriško združenje CTA je včeraj v novogoriškem EPICentru predstavilo Poetični atlas (Atlante poetico), s katerim bo festival ob 35-letnici k ustvarjanju povabil mlade, društva in prebivalce krajev, kjer bo gostoval.

Festival želi po izkušnji Evropske prestolnice kulture GO! 2025 s skupnimi projekti utrditi vezi med Gorico in Novo Gorico. Kot je pojasnil umetniški vodja Roberto Piaggio, bodo umetniki snov za nova dela iskali v pripovedih ljudi, spremembah v pokrajini in odnosih med skupnostmi. Prvo leto atlasa bo posvečeno času. V obeh Goricah bodo v ospredju spomini na leta, ko je meja ločevala mesti, in na njeno postopno odpiranje, v Gradežu pa bodo izhodišče morje, laguna in ribiško izročilo. Domačini bodo lahko na delavnicah delili spomine in ponekod sodelovali pri nastajanju del.

Med 16. in 22. avgustom bodo v Gradežu na prostem nastopile skupine Dirtz Theatre iz Francije, Giramatic iz Španije ter Maleta Company in Cie. Balancetoi iz Belgije. Vračata se Flash Art in sklop Storie di mare. V sodelovanju z Državnim muzejem podvodne arheologije severnega Jadrana bodo ob stoletnici rojstva Gabriela Garcíe Márqueza pripravili štiri dogodke po navdihu njegove Pripovedi brodolomca. V sklopu Vetrine bodo občine, šole, muzeji in društva po Furlaniji - Julijski krajini z domačini iskali zgodbe za kratke predstave, instalacije in zvočne poti.

Od 7. do 10. oktobra se bo festival preselil v Gorico in Novo Gorico, kjer bodo na obeh straneh meje potekale delavnice, ustvarjalne rezidence in postavitve instalacij. Skupini CrepaMuro Teatro in Le Mòsine bosta po ustvarjalni rezidenci pripravili prvo italijansko uprizoritev predstave Vita, Moke e Miracoli. Med pobudami, o katerih še razmišljajo, je Mesto kot oder, za katero bi prebivalci prispevali fotografije, predmete in osebne spomine. Nadaljevala se bosta tudi odprta delavnica Officina Puppet in program SpettAttore.