Že nekaj časa je vse kazalo na to, da se bo z Jamendolom nekaj zgodilo. V parlamentu je bil vse pogosteje govor o njem, zavod za spomeniško varstvo je tudi zagnal postopek za priznanje kulturnega pomena tega kraškega brezna, v katerem je svojo življenjsko pot maja leta 1945 sklenilo osemnajst zaposlenih v tržaškem zaporu in drugih javnih uslužbencev pod nemško zasedbo. Občina Trst pa je pred nekaj tedni začela s postopkom razlastitve območja med Bazovico in Gropado.

Razlastitev – pisma je prejelo devet dedičev preteklih lastnikov – spada uradno v projekt ureditve območja za zaščito naravne dediščine. Najprej je sicer potrebna sprememba tržaškega prostorskega načrta, ki bi omogočila ureditev območja, nato pa predvidevajo projekti tržaške občine 450.000 evrov del. Jamendol (italijansko Abisso Plutone), beremo v občinskem projektu, je imeniten primer kraškega brezna, ki ga gre zaščititi. Danes ni urejene poti do jame, ob breznu tudi ni nobene ograje.

Občina namerava urediti dober meter široko gramoznato pešpot med pokrajinsko cesto, ki povezuje Bazovico z Gropado, in breznom. Pot bo imela tudi dva zavoja, kar bo olajšalo sprehod po petnajstih metrih višinske razlike. Ob dolino pa bodo postavili leseno ograjo, ki bi preprečila, da bi kdo pomotoma padel v jamo. Pri cesti med Bazovico in Gropado bi občina uredila tudi vhod v območje. Pri tem ne nameravajo uničiti obstoječih suhih zidkov, saj obstaja že tri metre in pol velika odprtina ob vhodu v območje. Tudi sem bi postavili lesene ograje in seveda smerokaz, ki bi obiskovalce usmerjal proti Jamendolu.

Občinski dokumenti izpostavljajo torej naravno plat projekta, ki bi omogočil ogledovanje brezna. Bazovci pa se bojijo, da tiči za projektom še kaj. Jamendol pač ni le jama. Vanjo naj bi tolpa Zol Steffè odvrgla posmrtne ostanke zapornikov, ki bi jih sicer morali odvesti v Ljubljano. Med njimi je bil tudi vodja tržaškega zapora Ernesto Mari, ki je bil med drugo svetovno vojno eden od ključnih členov v sistemu deportacij proti uničevalnim taboriščem. Osemnajstim žrtvam tolpe Zol Steffè je treba dodati še trupla treh Gropajcev. Med Bazovci je zato razširjena bojazen, da bi ob cesti med Bazovico in Gropado nastal »drugi šoht«. O zgodovinski resnici tega kraja so zato v teh dneh priredili srečanje z raziskovalko Claudio Cernigoi, poznavalko zgodovine Jamendola.

Kampanja Bazovcev se sicer ne osredotoča na kontroverzno zgodovino jame. Kot je v imenu večine lastnikov zemljišča dejala Ingrid Kralj, so najprej zaprosili Občino Trst, naj jim pošlje sporočilo o razlastitvi v slovenščini. Poudarila je tudi, da potekajo pogovori s predstavniki opozicijskih političnih sil na več ravneh, nenazadnje s predsednico in podpredsednikom vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in Matio Premolinom ter z občinskim svetnikom Štefanom Čokom. Ta je že vložil vprašanje o aktualni zadevi, ki ga bodo obravnavali med jutrišnjo sejo občinskega sveta. Kot je poudaril za Primorski dnevnik, namerava mestno vlado vprašati, kateri razlogi utemeljujejo razlastitev zemljišč v javno korist. Nadalje ga zanima, zakaj je občina ubrala to pot brez vsakršnega soočenja s krajani.