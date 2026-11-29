Tri, dva, ena ... dve mesti na en mah! Včeraj sta Gorica in Nova Gorica v istem trenutku zažareli v prazničnih lučeh. Čezmejno tradicijo sta mesti začeli lani, ko sta v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 prvič hkrati prižgali božično razsvetljavo. Pred tem sta mesti praznične luči prižigali vsaka zase, včasih celo na drug dan. Zdaj skupni prižig postaja simbol povezanosti, sodelovanja in prijateljstva, ki ne pozna meja.

Začetek prazničnih dogodkov

Čeprav je bil trenutek prižiga skupen, je praznični program potekal na dveh prizoriščih. V Gorici se je dogajanje začelo v poznih popoldanskih urah v Garibaldijevi ulici, kjer je za prijetno glasbeno vzdušje poskrbel saksofonist Luca Capizzi. Mestno središče so poživili tudi člani skupine Maki Show z božičnimi škrati, ki so mimoidoče razveseljevali z milnimi mehurčki in hojo na hoduljah. Goriški občinski odbornik Luca Cagliari je nato vzpostavil stik z Novo Gorico, kjer so bili prav tako pripravljeni na skupni praznični trenutek. Goriški občinski odborniki so se zbrali ob daljincu, s katerim je mogoče prižgati praznično razsvetljavo po vsem mestu, nato pa so vajeti prevzeli otroci. Ti so točno ob 17. uri pritisnili na gumb in v istem trenutku so se v prazničnem sijaju zasvetile ulice obeh Goric.

Včerajšnji dan je predstavljal tudi začetek pestrega goriškega decembrskega koledarja s skoraj 70 dogodki, ki se bo nadaljeval vse do 6. januarja 2027. Najprej bo na vrsti Andrejev sejem. Stojnice bo mogoče obiskati od 5. do 8. decembra, vrtiljaki pa bodo v mestu ostali vse do 13. decembra.

V soboto, 19. decembra, bodo slovesno odprli praznično prizorišče na Travniku. Takrat bo od 16. ure dalje na sporedu prižig lučk na velikem božičnem drevesu, obratovati pa bodo začeli tudi drsališče, manjši vrtiljaki in lesene hiške. Mestni trg se bo tako prelevil v pravo božično naselje. Vedno v soboto, 19. decembra, bodo v Raštelu odprli tudi božični sejem, ki bo z umetniškimi in obrtniškimi izdelki obiskovalce razveseljeval vse do božičnega večera.

Tudi letos bo na razpolago brezplačni čezmejni božični vlakec. Vozil bo v soboto, 19., nedeljo, 20., in četrtek, 24. decembra, in sicer med 10. in 12. uro ter med 15.30 in 19.30.

Na Bevkovem trgu se je včeraj praznično dogajanje začelo s praznično tržnico, ki je ponujala lokalne izdelke, darila in kulinarične dobrote. Prižigu božičnih luči je sledila glasbena zabava Dejana Vunjaka z Brendijevimi barabami. Odprli so tudi drsališče, ki bo obiskovalce razveseljevalo vse do 10. januarja.