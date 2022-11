Lokanda Devetak prejela zeleno Michelinovo zvezdico

Lokanda Devetak ima po novem ... zeleno Michelinovo zvezdico. Na podelitvi Michelinov zvezdic istoimenskega vodiča za leto 2023 je Lokanda Devetak z Vrha prejela prestižno priznanje, ki ga podeljujejo od leta 2020. Poleg »tradicionalnih« zvezdic so se pri Michelinovem vodiču odločili, da bodo nagradili tudi lokale, ki so pozorni na trajnostni vidik, ki omejujejo potrato hrane in uporabo plastike ter materialov, ki se jih ne da reciklirati in na ta način skrbijo za okolje. Med dobre prakse spada tudi vse večja pozornost in valorizacija lokalnih pridelkov in socialna angažiranost. Organizatorji so letos podelili 19 zelenih zvezdic. Lokanda Devetak je prvi lokal v Furlaniji - Julijski krajini (tudi glede na podelitve v prejšnjih letih), ki prejme to priznanje.

Michelinovo zvezdico sta na Goriškem tudi za leto 2023 ohranili restavracija Pri Lovcu družine Sirk in restavracija L'Argine v Jenkovem, ki ga vodi tržaška kuharska mojstrica Antonia Klugmann.