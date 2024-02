Maks odpira svoja vrata

Tokrat gre zares. V sredo, 21. februarja, bodo v Delpinovi ulici v Novi Gorici končno odprli novo knjigarno in kavarno. Te dni jo pospešeno opremljajo, knjižne police se že polnijo, izbrali pa so tudi ime knjigarne, ki bo hkrati tudi gostinski lokal: Maks. Odprtje bo ob 11. uri - takrat napovedujejo slavnostno otvoritev z majhnimi presenečenji -, v popoldanskem času pa bo še aperitiv s sproščenim druženjem za vse, ki so dolgo pričakovano pridobitev v Novi Gorici spremljali.

Kot je že konec decembra pojasnil direktor ZRC SAZU dr. Oto Luthar, je do zamude težko pričakovane naložbe, ki je sprva dobila nekoliko neposrečeno ime knjigotrškega središča, prišlo zato, ker so imeli najprej težave s statiko prostorov, zatem pa je naložba zaostajala, ker pri notranji opremi niso bili pripravljeni sklepati kompromisov. Opremljanje kavarne je bilo že konec lanskega leta praktično končano, takoj po novem letu pa je svojo podobo začela dobivati še knjigarna. Kot je znano, v knjigarni ne bo le ponudba knjig iz Založbe ZRC SAZU, temveč tudi drugih strokovnih knjig, povezanih s slovenskim prostorom, ter literatura s področja humanistike. Prav tako bodo obiskovalci lahko listali in kupovali strokovne revije, leposlovje in knjige v tujih jezikih, predvsem v angleščini in italijanščini. Delovanje Knjigarne & Kavarne Maks bo sicer trdno prepleteno.

Listanje v kavarni

»Uresničujemo svoje sanje, da bo tako kot v drugih tradicionalnih akademskih okoljih tovrstna dejavnost možna. V enem prostoru boste lahko kupili knjigo in jo v kavarni že listali. Sicer pa bodo knjige in revije razstavljene tako, da jih preprosto vzameš v roke. Revije, med katerimi bodo tudi svetovno znane, bodo prosto dostopne, a naša izkušnja iz podobne knjigarne v Ljubljani kaže, da redkokdo revijo prebere že ob eni kavi, ampak jo raje odnese s sabo domov,« je decembra med drugim izpostavil dr. Oto Luthar.

Naložba je vredna kar pol milijona evrov in je plod sodelovanja ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ZRC SAZU in Mestne občine Nova Gorica. ZRC SAZU je prevzel odgovornost za njen program. V prihodnje se tu obetajo predstavitve avtorjev, novinarske konference o knjigah, seveda pa bodo pri organizaciji dogodkov sledili tudi drugim potrebam mesta. Nova Gorica je imela doslej le eno, dokaj utesnjeno knjigarno. Pomembna pridobitev za mesto vrtnic naj bi postala tudi eno osrednjih prizorišč v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025.