Mali in veliki pevci skupaj pričarali božično vzdušje

Pred množičnim občinstvom, ki je do zadnjega kotička napolnilo cerkev v Pevmi, je v četrtek pod večer potekal vsakoletni Božični koncert, ki ga prireja Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje. Nastopilo je nad 80 pevk in pevcev različnih generacij. Prepevali so otroci iz pevmskega vrtca Pikapolonica, učenci osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme, otroški zbor Štmaver in moški pevski zbor Skala iz Gabrij.

Uvodoma je navzoče pozdravila Barbara Ursic, ki je tudi povezovala celoten program lepo zasnovanega večera. Med drugim je povedala, da se večer kulture odvija v prostoru, ki ga krasijo čudovite poslikave slovenskega slikarja Toneta Kralja. Likovni umetnosti se v tem primeru pridružuje še umetnost zborovskega petja, ki je med našimi ljudmi zelo priljubljena. Božični prazniki, je dodala, so v naših krajih zelo občuteni, pa čeprav jim sodobni način življenja, poln naglice in potrošniške mrzlice, vtisne pečat, v katerem skoraj ni prostora za duhovnost in bolj umirjeno podoživljanje prazničnih dni. Ne glede na to pa božič ostaja eden tistih praznikov, ki močno zaznamujejo naše navade in kulturno izročilo. V našo kulturno dediščino spadajo, seveda, tudi božične pesmi, v znamenju katerih je potekal četrtkov večer.

Led so prebili malčki

Sledil je več ko uro dolg program, ki so ga uvedli otroci iz vrtca pod vodstvom učiteljice Laure Hvalič in ob klavirski spremljavi učitelja Martina Srebrniča. Zapeli so tudi znano črnsko duhovno (v slovenskem prevodu) Ko Sveti vsi korakajo. Na prizorišču so se jim pridružili še učenci iz osnovne šole, vsi skupaj pa so uprizorili pravi pevsko-recitatorski šov, ki se je prepletal z božičnimi sporočili in pesmimi v več jezikih. Učitelji pevmske šole so se zelo potrudili in so otroke naučili pesmi v slovenščini, italijanščini in španščini, pa tudi v madžarščini in hebrejščini. V recitalu so otroci prikazali, kako božične praznike doživljajo različni narodi. Na koncu so publiki izrekli večjezična voščila.

Navzočim je voščil tudi župnik Marijan Markežič, nakar so prizorišče zasedli člani otroškega zbora Štmaver, ki ga vodi Petra Feri. Mlade pevce je na orgle spremljala Martina Hlede, na flavto pa Maja Komjanc. Pri izvajanju zadnje pesmi je mlade pevke in pevce na kitaro spremljala še sama pevovodkinja.

Večerni program je zaključil moški pevski zbor Skala iz Gabrij, ki je že večkrat nastopil na podobnih božičnih koncertih. Pod vodstvom Aljoše Sakside so Gabrci zapeli tri pesmi, med katerimi tudi Avsenikovo mojstrovino Zvezde na nebu žare, ki jo je na harmoniko spremljal Štefan Nanut.

Na koncu se je vsem nastopajočim, njihovim učiteljem in vaditeljem ter publiki zahvalil predsednik Krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia. Večer je sklenila Sveta noč, ki so jo ob spremljavi kitare Petre Feri zapeli vsi navzoči. Na bližnjem sedežu Krajevne skupnosti so člani lovske družine pripravili golaž z mesom divjega prašiča, družine učencev pa so priskrbele čaj in kopico slaščic. Seveda ni manjkala odlična kapljica, ki so jo prispevali briški vinarji.