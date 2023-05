Mali princ iz Afrike prispel na Goriško

V galeriji ARS nad Katoliško knjigarno na goriškem Travniku so pred dnevi predstavili knjigo Mali princ iz Afrike. Avtor knjige Milan Petek Levokov je po rodu s Ptuja, vendar že veliko let živi v Novi Gorici, kjer opravlja zahtevni poklic sodnika. Glede imena Levokov bi marsikdo mislil, da gre za pisatelja ruskih korenin, v resnici pa gre za družinsko poimenovanje pri Levokovih.

Čeprav se Milan Petek s pisateljevanjem ukvarja ljubiteljsko, ima za sabo kar nekaj dobro sprejetih literarnih del, povesti in romanov, primernih zlasti za mlajše generacije. Med te spada tudi tudi knjiga o dečku iz Afrike, ki z mamo in drugimi pribežniki beži iz črne celine čez Sredozemsko morje, doživi brodolom in ga reši grški ribič. Zgodba se razplete in dočaka srečen konec.

Pogovor s pisateljem je vodil novinar Jurij Paljk, ki je tudi sam besedni ustvarjalec, izmenjava misli pa je segla na razna področja kulture, pisateljevanja in tudi na družbeno-politična vprašanja. Eno od perečih vprašanj, ki sta jih sogovornika obdelala, zadeva slab odnos Ljubljane do piscev in raznih umetniških ustvarjalcev iz obrobnih pokrajin Slovenije. Le-ti se namreč s svojimi deli zelo težko uveljavijo, če niso na tak ali drugačen način povezani in vključeni v stvarnost centra. Podobno usodo doživlja tudi Mali princ iz Afrike, ki med bralci velja za pravi biserček, a knjiga ne najde tiste pozornosti, ki bi si jo zaslužila. Izpadla je namreč iz vseh seznamov knjižnih novosti, ki so bile predlagane za nagrado ali vsaj priznanje.

Knjiga Milana Petka načenja in se tudi poglobi v vprašanje imigracijskih tokov. Kot je sam povedal, se je pisec knjige na lastne oči soočal s prebežniki, najprej v Grčiji, nato pa v vseh republikah bivše Jugoslavije. Ob tem je bilo poudarjeno dejstvo, da pisatelji predstavljajo vest družbe in njihova literarna dela v marsičem razkrijejo zagonetke, ki jih uradna politika skuša prikriti. Begunci ne smejo izpasti kot ljudje, ki nam Evropejcem grenijo življenje, sta naglasila sogovornika, temveč jih moramo obravnavati kot bitja v stiski, v katero so jih pognale lakota, vojna in druge oblike nasilja. Gre pa za knjigo, ki nagovarja bralca in mu v razmislek posreduje veliko življenjskih vprašanj.

EPK2025 brez pisateljev

Pogovor je nanesel tudi na bližajoče se leto 2025, ki bo Gorici postavilo pod žaromete vse Evrope. Ugotavljala sta, da k raznim pobudam ni bil povabljen noben pisatelj in da razni predlogi teh ustvarjalcev niso bili sprejeti. Obžalovala sta tudi, da Nova Gorica ne premore več nobene založniške hiše, tako da se morajo pisci obračati drugam.

Na predstavitvi v galeriji ARS sta bila prisotna tudi Nataša Gregorič Nabhas, avtorica ilustracij, ki bogatijo knjigo o dečku iz Afrike, in Robert Titan Felix, predstavnik založniške hiše Volosov Hram iz Murske Sobote, ki je poskrbela za izdajo knjige o Malem princu.