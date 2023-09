Mali vinarji »v akciji«

V ponedeljek so mali vinarji iz osnovne šole Ludvika Zorzuta pomagali v kleti Raccaro. Z grozdjem, ki so ga potrgali učenci, bodo pridelali vino in ga prodali v dobrodelne namene. Pripravili bodo tudi nalepko za ustekleničeno vino. V Krminu bo v prihodnjih mesecih potekala tudi predstavitev etiket iz prejšnjih let, saj se otroci vsako leto udeležijo trgatve v sklopu projekta Mali vinarji. Le-ta jim omogoča spoznavanje postopka pridelave vina od vinograda do steklenice. Med obiskom jih je tokrat spremljal harmonikar Jan Leopoli.