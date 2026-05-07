Mamo z otrokoma naj bi videli tudi v Trstu in Gorici

Videmski karabinjerji so danes preverjali verodostojnost številnih klicev, povezanih z 49-letno Sonio Bottacchiari, ki se je 20. aprila s 16-letno hčerko in 14-letnim sinom ter štirimi psi odpravila iz Piacenze, kjer so doma, na krajše počitnice, s katerih se niso vrnili. Za njimi je zato steklo iskanje v okolici Čente. Po poročanju Anse naj bi mamo z otrokoma v minulih tednih več ljudi videlo v različnih krajih v FJK – v Čenti, kjer so našli njen avtomobil, pa tudi v Gorici in Trstu. Telefoni vseh treh so izklopljeni od 20. aprila.

Nekateri so povedali, da so z materjo in otrokoma opazili tudi štiri pse, spet drugi so z njimi videli le enega štirinožca. Klicev naj bi bilo več, vsaj eden od klicateljev pa naj bi družino videl v maju.

Od preiskovalskih virov je Ansa izvedela, da naj bi Sonia Bottacchiari pred odhodom od doma dala odpoved, kar potrjuje sume tistih, ki menijo, da naj bi se ženska z otrokoma prostovoljno oddaljila od doma. Med temi je tudi njen nekdanji partner in oče otrok, s katerim se je ženska ločila že pred leti.