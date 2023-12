Manifestacija islamskih središč razdvaja

V Tržiču bo jutri na sporedu protestna manifestacija, ki jo organizirajo pripadniki krajevne muslimanske skupnosti oz. obiskovalci dveh tržiških islamskih kulturnih središč, ki sta zaprti od sredine novembra. Takrat je županja Anna Cisint prepovedala njuno nadaljnjo uporabo na podlagi urbanistične namembnosti obeh poslopij; županja opozarja, da so pripadniki muslimanske skupnosti uporabljali svoji kulturni središči za bogoslužje, čeprav bi morali biti poslopji iz urbanističnega vidika namenjeni trgovini in storitvam.

Dovoljenje za izvedbo jutrišnje manifestacije je izdal goriški kvestor Paolo Gropuzzo, potem ko so njeni organizatorji med drugim pristali na krajšo traso, ki ne bo dosegla mestnega središča, da ne bi oškodovala mestnih trgovcev. »Nikogar nočemo oškodovati, hkrati spoštujemo sedanji praznični čas,« poudarja Bou Konate, nekdanji tržiški občinski odbornik, sicer častni predsednik islamskega središča Darus Salaam, ki pojasnjuje, da si z manifestacijo ne prizadevajo zgolj za upoštevanje svoje pravice do izražanja svojega verskega prepričanja, temveč želijo še zlasti opozoriti, da so priseljenci tržiški občani kot vsi ostali in da si želijo mirnega sobivanja z drugimi.

Manifestacija se bo začela ob 10.30 pred nekdanjo tovarno Gaslini (udeleženci se bodo začeli zbirati že ob 9. uri), udeleženci bodo zatem korakali po Ulici Matteotti do Drevoreda San Marco, od koder se bodo vrnili do izhodišča po Ulici Carducci. Med udeleženci manifestacije bo tudi predsednik italijanske zveze muslimanskih skupnosti Yassine Lafram, svoje sodelovanje so napovedali predstavniki stranke Levica in goriški ANPI-VZPI. »Ena tretjina prebivalcev Tržiča je priseljencev. Do manifestacije prihaja ob zaključku težkega obdobja za Tržič in za njegove občane, saj so mestni upravitelji izkoristili svojo vlogo za širjenje ligaških ksenofobnih prepričanj,« poudarja občinska svetnica Levice Cristiana Morsolin.

»Nikakor se ne strinjam z organizatorji, ki manifestacijo prirejajo 23. decembra, dan pred božično vigilijo, ko se krščanska skupnost pripravlja na najvažnejši praznik v letu,« pravi tržiška županja Anna Cisint, ki je prepričana, da bi drugod tovrstno manifestacijo prepovedali. »Prepričana sem, da so vse bolj potrebna vsa naša prizadevanja za ohranjanje identitete, zgodovine in vrednost, na katerih sloni naša italijanskost,« poudarja županja in levičarsko opozicijo poziva, naj odpre oči in naj uvidi, kako pripadniki krajevne muslimanske skupnosti zapostavljajo ženske.