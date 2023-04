Manj kupoprodaj, cene pa višje

Po dolgih letih so na nepremičninskem trgu v Gorici in na Goriškem lani prvič zabeležili več povpraševanja kot ponudbe. Zgleda torej, da naj bi se trend spreminjal, posledica večjega povpraševanja pa je seveda povišanje cen. Srednje cene v celotni goriški pokrajini so se precej povišale, posebej opazne razlike so bile v goriški, gradeški, krminski in ronški občini. Delež nakupov s strani tujih državljanov je še vedno precejšen: v Gorici zaobjema tretjino vseh kupoprodaj, v Tržiču pa celo 43 odstotkov. V poročilu, ki ga je na podlagi analize podatkov vseh kupoprodaj v goriški pokrajini pripravila nepremičninska agencija Zanon, so evidentirali več vidikov, ki sestavljajo podobo trga v 25 občinah goriške pokrajine.

Višje cene, manj kupoprodaj

Izsledke poročila so včeraj predstavili v goriški dvorani Dore Bassi. Pripravo publikacije so podprli Zadružna kraška banka Trst Gorica in banka Cassa rurale FVG ter drugi sponzorji. Na srečanju so sodelovali državni predsednik AIR (Associazione agenti immobiliari riuniti) Moreno Marangoni, notarka Jessica Frisan, odgovorni urednik in pobudnik publikacije Alessandro Zanon iz istoimenske goriške agencije in goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti. Srečanje je povezoval Timothy Dissegna. Uvodoma je pozdravila goriška odbornica za socialo Silvane Romano. Goriško pokrajino z vidika nepremičnin delijo na tri glavna območja – Gradež, Tržič z zaledjem in Gorica in okolica –, ki so si med sabo zelo različna, podatki pa kažejo na nekatere stalnice, ki so skupne celotnemu trgu, je najprej povedal Zanon.

Na celotnem območju nekdanje goriške pokrajine, razen v posameznih manj naseljenih središčih, so namreč v letu 2022 zabeležili manj kupoprodaj, istočasno pa se je povečala srednja vrednost nepremičnin. »Po poplavi trga z nepremičninami, kateri smo bili priča po krizi leta 2008, zdaj opažamo, da začenjajo zmanjkovati hiše ali stanovanja v nižjih cenovnih razredih, « je podatke interpretiral glavni urednik publikacije Alessandro Zanon.