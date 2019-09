Dela v Marconijevi ulici v Gorici se zaključujejo. Pred začetkom prireditve Okusi ob meji, sporočajo z Občine Gorica, bo cesta ponovno odprta za promet. »Dela so se pravzaprav že zaključila, treba pa je počakati nekaj dni, da se porfirne kocke sesedejo. Ulica bo spet prevozna od 20. septembra,« sporočajo z urada za stike z javnostmi in pristavljajo, da so obnovljeni pločniki že danes prehodni.