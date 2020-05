Marihuano tihotapil iz Španije na Hrvaško (VIDEO)

Goriški prometni policisti so v petek aretirali 29-letnika iz Ljubljane, ki je na tovornjaku s slovensko registrsko tablico in v lasti koprskega podjetja nameraval pretihotapiti 16 kilogramov marihuane iz Španije na Hrvaško. Tovornjak so za pregled tovora z avtoceste A4 preusmerili na avtocestno počivališče pri Gonarsu. Policisti so ugotovili nekaj nepravilnosti v zvezi z urami vožnje; tovornjak so kasneje temeljito pregledali pri cestninski postaji v Vilešu in v njegovi kabini našli 16 plastičnih vrečk, v katerih je skupno bilo 16 kilogramov in 200 gramov marihuane.