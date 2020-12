Martina Gergolet zmagovalka tržiškega talent šova

Martina Gergolet iz Doberdoba je zmagovalka letošnjega natečaja za odkrivanje glasbenih talentov Monfalcone Talent Show. Tekmovanje, ki je namenjeno mladim od 14. do 35. leta, prireja tržiški občinski mladinski center Innovation Young; letošnjo izvedbo natečaja so na podlagi javnega razpisa zaupali glasbeni šoli Word Music School.

Nagrada za mlado pevko, sicer dijakinjo slovenskega klasičnega liceja Primoža Trubarja v Gorici, bo sodelovanje z Andreo Rigonatom, producentom več znanih italijanskih pevk – med njimi so Elisa, Alessandra Amoroso in Emma. Martina Gergolet bo z Rigonatom posnela eno svojo pesem. Ob tem bo brezplačno sodelovala na natečaju Videofestival Live in bo posnela profesionalni portfelj fotografij z Valerio D'Alberto. Ko bo to mogoče, bo lahko z ostalimi finalisti nastopila na raznih javnih dogodkih v organizaciji Občine Tržič in drugih ustanov.

Razglasitev zmagovalcev je potekala 23. decembra. Žirijo, sestavljali so jo Daniele Benvenuti, Gianluca Bratina, Mary Tondato in Leo Giunta, je najbolj prepričala Martina Gergolet s svojo pesmijo L’unico posto, na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstila Elix in Francesca Rachele.