MasterChef ima tudi tekmovalca z zamejskimi koreninami

Na Pop TV se je prejšnji teden začela nova sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija. Med tekmovalci je tudi Novogoričan Peter Mužič, organizator igralniškega turizma. Peter, za prijatelje Pepo, je višjo srednjo šolo obiskoval v Gorici, zato je poznan tudi na italijanski strani meje, pa tudi njegov oče izhaja iz zamejskega prostora.

Prvi izziv šeste sezone priljubljenega kuharskega šova je tekmovalcem narekoval pripravo jedi, tesno povezane z njegovo osebnostjo ali zgodbo. Tekmovalci so se pomerili v dvojicah oz. trojicah. Peter je svojega nasprotnika, Jerneja Smolingerja, premagal z rižoto z borovnicami, meto, sokom limete in prelivom iz gorgonzole. Nenavadna kombinacija je bila všeč vsem trem sodnikom, da si je z jedjo prislužil pravico do odhoda na balkon, pa je Petru preko videoposnetka sporočila kar njegova mama. To ga je tako ganilo, da so ga oblile solze.

Peter je tako uvrščen v naslednji krog tekmovanja, ki ga bo moč spremljati v petek. Oddaja bo na sporedu ob 20. uri. 45-letni Novogoričan se je s kuhalnico prvič srečal pri osmih letih, za kuhanje sta ga sprva navdušili mama in babica, nato pa tudi oče, ki uporablja predvsem mediteranske sestavine, je povedal v predstavitvenem intervjuju za spletno stran 24ur.com. Raje ima slane jedi, že takrat je napovedal, da bo sodnike skušal navdušiti s kakšno rižoto. Najraje se pri kuhi posveča izbiranju sestavin in pripravam na kuhanje, ne mara pa pomivanja posode. Peter je pred začetkom šova povedal še, da pričakuje, da bo v MasterChefu zelo težko ter da do vseh treh sodnikov čuti strahospoštovanje. Če pa bi izbiral, mi med vsemi tremi najraje kuhal z Binetom Volčičem.

Tudi šesta sezona MasterChef Slovenija bo potekala pod budnim očesom sodniške trojke: Luke Jezerška, Karima Merdjadija in že omenjenega Bineta Volčiča. Šov se tokrat odvija v prenovljeni kuhinji. Pokal je na predstavitveni izziv prinesel aktualni MasterChef Slovenije Anže Kuplenik, ki si je zmago prislužil v prejšnji sezoni.

Za laskavi naziv in 50.000 evrov nagrade se spopada šestnajst najboljših amaterskih kuharjev iz vse Slovenije, to so 22-letna Ana Potočnik iz Pirana, 24-letna Iza Logar iz Ljubljane, 35-letna Jerneja Trofenik Dimnik iz Svetega Jurija ob Ščavnici, 23-letna Kaja Balentič iz Hrvatinov, 30-letna Kaja Jurač iz Pliberka, 28-letna Kristina Jakopič iz Žirovnice, 42-letna Mojca Kravina iz Maribora, 50-letna Tanja Pirc iz Kamnika, 21-letna Eva Kastelic iz Medvod, 29-letni Gašper Peklaj iz Ljubljane, 26-letni Jernej Smolinger s Ptuja, 39-letni Miha Robnik iz Nazarij, 45-letni Peter Mužič iz Nove Gorice, 57-letni Sandi Komlanc iz Domžal, 30-letni Žan Milosavljević iz Ljubljane in 25-letni Žiga Deršek iz Šmartnega ob Paki.