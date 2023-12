Matematika ni težka, je zanimiva

Da matematika ni težka, temveč zelo zanimiva, da je fizika vse, kar je okoli nas, da se znanstvenih predmetov ne učimo samo preko učbenikov in še marsikaj so včeraj učenci tretjih razredov goriške prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka spoznali na delavnici, ki jo je vodila inženirka Ivana Nanut, sicer izvedenka za robotiko, ki je zaposlena pri svetovno znanem proizvajalcu ultralahkih letal Pipistrelu in dela v Ajdovščini. Ivano Nanut so na goriški šoli gostili med včerajšnjo delovno soboto, tretjo v letošnjem šolskem letu, med katero so se učenci ob pripravah na šolsko božičnico udeležili dejavnosti, ki so povezane tako z usmerjanjem kot tudi s spoznavanjem slovenskega kulturnega okolja.

Učenci prvih in drugih razredov so prisluhnili Niki in Ivani Cotič, Juriju Paljku in prof. Lari Spinazzola, ki so spregovorili o pisanju knjig, zatem so se udeležili delavnice meditacije v družbi Mojce Marinšek iz Ljubljane. Nekateri učenci so se pripravljali na nastop na božičnici, ki bo namenjena samo šolarjem in bo na sporedu v četrtek v Kinemaxu, kjer si bodo ogledali tudi pustolovski risani film Titina, ki je sinhroniziran v slovenščino in je posvečen resnični zgodbi osvajanja severnega tečaja s cepelinom leta 1926.

Med delavnico pod vodstvom Ivane Nanut, ki je po obiskovanju nižje srednje šole Ivana Trinka in klasičnega liceja Primoža Trubarja študirala strojno inženirstvo v Ljubljani, so učenci spoznavali fizikalne zakonitosti z gradnjo mostu iz lepenke oz. letal iz papirja.

Spoznavali pojem sile

»Učencem smo dali navodila, da mora biti most dolg en meter in da mora imeti čim večjo nosilnost, kar smo preverili s čokoladicami. Med gradnjo letal so učenci spoznavali pojem sile in pri tem ugotavljali, da teža v tem primeru ni prevladujoča sila. Otrokom je pomembno pojasniti, da so fizikalne zakonitosti, tehnologija in znanost nasploh vse okoli nas. Gre za nekaj zelo življenjskega, kar je bilo razvidno že iz tega, da se otroci niso nikoli učili gradnje mostov, vendar so kljub temu vedeli, kako naj bo most čim bolj nosilen,« poudarja Ivana Nanut, po besedah katere je treba otroke ozavestiti o tem, da znanost ni nujno nekaj zahtevnega, kar je mogoče spoznavati samo preko učbenikov.

»Matematika ni težka, temveč zelo zanimiva, zahteva veliko radovednosti,« opozarja inženirka, ki je včerajšnjo delavnico vodila skupaj s Tanjo Harej, vodjo kadrovskega oddelka pri ajdovskem Pipistrelu. Otroci so ju med delavnico presenetili s številnimi, večinoma zelo tehtnimi vprašanji. Kaj se zgodi baterijam ultralahkega letala, če leti zelo visoko, kjer je izredno mraz? A morda zmrznejo? Koliko stane ultralahko letalo? In koliko denarja je potrebnega za njegovo vzdrževanje?

Delavnica je bila posredno vključena tudi v dejavnosti, povezane z usmerjanjem, ki so se začele novembra in se bodo nadaljevale tudi januarja. Ravno v prejšnjih dneh so učenci nižje srednje šole Ivana Trinka opravili staže na slovenskih licejih in tehniških zavodih v Puccinijevi ulici.