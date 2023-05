Med 200 vozniki sta bila dva vinjena

V noči s petka na soboto dan so karabinjerji izvedli niz poostrenih nadzorov nad prometom v Tržiču, Gorici in Gradežu s ciljem, da bi preprečili nastajanje prometnih nesreč, zlasti tistih, v katere so vpleteni mladi. Skupno so obravnavali dvesto voznikov; dva izmed njih sta vozila s previsoko stopnjo alkohola v krvi, tako da so jima takoj odvzeli vozniško dovoljenje. Poleg tega so naložili še sedem glob zaradi raznih kršitev prometnega zakonika. Da bi zagotovili čim bolj varno plovbo po laguni in morju, so v Morju kontrolirali tudi več plovil.