Med divjo vožnjo z ukradenim avtomobilom zbil drog v Gabrjah

Policija je danes zjutraj na Goriškem in na Krasu na obeh straneh meje zasledovala voznika ukradenega avtomobila, ki je med begom med drugim podrl drog javne razsvetljave. Okrog 8. ure so koprsko policijo italijanski varnostni organi obvestili, da je neznanec v Bologni ukradel osebi avtomobil znamke Ford Ranger, italijanske registracije. Po GPS signalu se je premikal proti Sloveniji. Policisti so vozilo opazili pri Dutovljah in ga pričeli zaustavljati, voznik pa se na znake ni zmenil in je pospešeno peljal proti Štanjelu, tudi preko 150 km/h. Policisti so peljali za njim proti Kostanjevici, kjer je vozil tudi po nasprotnem pasu, prehiteval v škarje in ogrožal druge udeležence v prometu. Zatem je bežal mimo Opatjega sela proti Italiji, kjer je prestopil mejo, slovenski policisti so mu sledili, OKC pa je o tem obveščal italijanske varnostne službe. Zasledovanje je potekalo skozi Gabrje in Rubije, nato po Štradalti. Voznik ukradenega avtomobila je nato obrnil smer vožnje in z vso hitrostjo ponovno peljal proti Gabrjam, kjer je zapeljal med kostanje, podrl drog javne razsvetljave in nadaljeval beg. »Nekaj kilometrov pred slovensko mejo je voznik zapustil vozilo in pobegnil peš. Nadaljnji postopek so prevzeli italijanski varnostni organi, slovenski policisti pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« sporoča Policijska uprava Koper.Policija vse udeležence v cestnem prometu, ki jih je voznik s svojo nevarno vožnjo ogrožal, poziva, naj dogodek čim prej prijavijo na številko 113 ali se obrnejo na Policijsko postajo Sežana oziroma Policijsko postajo Nova Gorica ter s svojimi informacijami pomagajo pri dokaznem postopku.