Najraje ima filozofijo

Irina Vukić iz Štarancana je letošnjo maturo opravila z najvišjo oceno. Zlata maturantka je srednješolsko pot začela na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici, a je že po prvem štirimesečju ugotovila, da jo veliko bolj privlačijo književnost, jeziki in antični svet. Zato se je odločila za prestop na klasični licej Primoža Trubarja. »Mislim, da je bila to zame res prava izbira, saj me je književnost ves čas zelo zanimala. Rada sem pisala spise in brala,« nam je povedala. Med vsemi predmeti pa ji je bila najljubša filozofija. Naša sogovornica tudi prosti čas namenja ustvarjalnosti. Rada bere, riše in ustvarja. »Rekla bi, da sem kar ustvarjalna na različnih področjih,« nam je zaupala.

Na maturi je pri prvi pisni nalogi izbrala naslov, povezan s filozofijo. Razmišljala je o času, pri čemer je odgovarjala na vprašanja, navezana na odlomek z mislijo francoskega filozofa Henrija Bergsona. Poseben izziv ji je predstavljala druga pisna naloga oziroma prevod iz latinščine. Dijakinje – v razredu so bile le tri – so pričakovale odlomek Tacita ali Seneke, presenetil pa jih je Kvintilijan. Po Irininem mnenju je bil to najzahtevnejši del letošnje mature. Pri tretji pisni nalogi iz italijanščine pa se je odločila za prvi naslov, ki je izhajal iz pesmi Giannija Morandija.

Na ustnem delu mature je pokazala znanje slovenščine, italijanščine, latinščine in matematike. »Letos ni bilo več začetne slike, ampak je bilo več spraševanja. Vesela sem, da sem lahko sama oblikovala medpredmetne povezave ter predstavila tudi svoje mnenje in osebne izkušnje. Bala sem se, da bo šlo le za podrobno preverjanje znanja, vendar sem na koncu lahko dodala tudi nekaj svojega,« je povedala.