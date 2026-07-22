Tržačanki Lauri Samani in Elisi Dondi nagrada Amidei

Laura Samani in Elisa Dondi sta letošnji prejemnici mednarodne nagrade Sergio Amidei za najboljši scenarij. Žirijo 45. izvedbe goriškega filmskega festivala sta prepričali s scenarijem filma Un anno di scuola (Šolsko leto), ki je nastal po istoimenskem romanu tržaškega pisatelja Gianija Stuparicha.

Žirija je v utemeljitvi poudarila, da sta avtorici Stuparichevo delo učinkovito in izvirno posodobili. Scenarij po njeni oceni odlikuje izjemna natančnost pri prikazovanju spremenljivosti čustev mladih in napetosti, značilnih za obdobje odraščanja. Literarno predlogo sta Samani in Dondi preoblikovali v živahno in izrazito sodobno pripoved.

Scenarij izstopa po občutljivosti, pogumu in izrazni zrelosti, so še zapisali. Zgodbo gradi preplet pogledov, teles in želja, jasna in dosledna dramaturgija pa se izogiba vsakršni pretirani čustvenosti. Z intimnim in svežim pogledom prikazuje zapleteno iskanje identitete in poti do samouveljavitve.

Film tržaške režiserke Laure Samani se dogaja leta 2007, ko je padla meja med Italijo in Slovenijo. V središču zgodbe je dekle iz tujine, ki se pridruži dijakom zadnjega letnika tržaškega tehničnega zavoda, ki ga obiskujejo samo fantje. Mladi igralci, med katerimi so tudi dijaki slovenskih šol, so v filmu prvič stopili pred kamero.

Nagrajenki se bosta danes ob 18. uri srečali z občinstvom v dvorani 2 goriškega Kinemaxa. Zatem se bosta v parku Coronini Cronberg udeležili sklepne podelitve nagrad.