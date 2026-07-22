V Ronkah slavil mladi Daniel Vardiero

Deset izbranih kandidatov iz celotne Furlanije - Julijske krajine in bližnjih dežel se je v ponedeljek, 20. julija, preizkusilo na glasbenem natečaju v Ronkah. Mlade finaliste so izbrali profesorji glasbene šole World Music School, predstavniki ronške občine in glasbeni strokovnjaki. Dogodek sta priredila ronško odborništvo za kulturo in občinska knjižnica Sandra Pertinija v sodelovanju z glasbeno šolo World Music School, WM Studiem, društvom Voi come Noi APS in ustanovo GO AUT ETS.

Med nastopajočimi se je najbolje odrezal mladi Daniel Vardiero iz Benečije, ki je prejel že več priznanj, med drugim nagrado Cantautori na mednarodnem glasbenem natečaju mesta Belluno in priznanje Little Tony na prireditvi Cantagiro. Z zmago v Ronkah si je Vardiero prislužil priložnost, da v snemalnem studiu Aljoše Gergoleta posname še neobjavljeno skladbo. Poleg tega bo danes s svojim petjem uvedel koncert Leonarda De Andreisa in Francesca Di Fioreja, ki se bo na ronškem Trgu Concordia začel ob 21. uri. Nagrado mu je v ponedeljek izročila odbornica Monica Carta, med gosti pa je bil tudi Vid Nemanič Dulmin iz pobratene Metlike.

Ponedeljkov pevski natečaj je potekal v okviru poletnega programa Ronchi Giovani 2026. Včeraj je bil na vrsti večer, posvečen društvu Legambiente, z glasbenimi, gledališkimi in plesnimi nastopi na okoljsko tematiko. Program bosta jutri sklenila nastopa mladinske godbe Ottava Nota in otroškega pevskega zbora filharmoničnega društva Giuseppe Verdi. Dogodek se bo na Trgu Concordia začel ob 21. uri.