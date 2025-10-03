Med Goricama bo raslo drevo življenja

Devetega avgusta 1945 je atomska bomba do tal opustošila japonsko mesto Nagasaki. Povzročila je ogromno število mrtvih in ranjenih ter uničila vse okoli sebe. Čeprav napol zgorelo, je apokalipso čudežno preživelo kakijevo drevo. Leta 1994 je Masayuki Ebinuma, arborist iz Nagasakija, začel skrbeti zanj. Z veliko predanostjo je negoval rastlino in pridobil nove sadike. Skupaj s priznanim japonskim umetnikom Tatsuom Miyajimo je nato ustanovil projekt Revive time: Kaki tree Project (Obuditi čas: Projekt Kaki drevo), s katerim sta želela širiti sporočilo miru in upanja. Danes drevo po vsem svetu predstavlja univerzalni simbol ponovnega rojstva in povezanosti. Po zaslugi mirovnega mednarodnega umetniškega projekta že 270 potomcev preživelega kakija raste v 24 različnih državah sveta. Od srede, 8. oktobra, bo v družbi drugih kakijevih dreves znotraj brezmejnega kakijevega gaja ena sadika rasla tudi ob Trgu Evrope/Transalpina. Na brezmejnem pasu dveh držav, dveh povezanih mest, bo potomec drevesa, ki je preživelo eksplozijo atomske bombe nad Nagasakijem, opominjal k miru z geslom: naj življenje vedno najde pot!

Zasaditev drevesa na meji med Italijo in Slovenijo bo spremljal večdnevni program. Slovesnosti se bosta udeležil tudi evropski predsednik Kaki tree for Europe Francesco Folletti in sam japonski umetnik Tatsuo Miyajima, ki se bo v Goricah mudil od 6. do 10. oktobra. Ob njem bo tudi ambasador EPK 2025 Aleksander Gadžijev. V ponedeljek, 6. oktobra, ob 17.30 bo Tina Zadnik v goriški Feiglovi knjižnici izvedla kamišibaj predstavo za otroke Kaki - drevo življenja.

V torek, 7. oktobra, ob 16. uri bo Akademija umetnosti UNG gostila pogovor z japonskim umetnikom Mijayimo. Sledila bo kamišibaj predstava, ki jo bo vedno ob 17.30 gostila Bevkova knjižnica v Novi Gorici. Javna prireditev ob zasaditvi drevesa kaki bo potekala v sredo, 8. oktobra, v EPICentru. Tu bo ob 16. uri spet zaživela kamišibaj predstava Tine Zadnik, sledila pa bo igriva delavnica animacije. Ob 16.30 bodo posadili drevo ob petju otroških pevskih zborov osnovne šole Šempas pod taktirko Mojce Maver Podberšič in osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža pod vodstvom Martine Hlede. Nakar bo napočil čas za zvočno ambientalno izkušnjo Gojiti drevo, ki jo je nalašč za ta zgodovinski dogodek napisal umetnik Abiral Khadka iz Nepala. Sledil pa bo, od 18. ure dalje, še večerni program s tematskimi filmi, fotografijami, instalacijami in zvoki. Naslednjega dne se bosta ob 17. uri pred mikrofonom v EPICentru srečala Tatsuo Miyajima in Aleksander Gadžijev, pogovor bo vodil programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko.