Med Kanalom in Tolminom umrl italijanski motorist

Danes se je okoli 12.30 na glavni cesti med Kanalom in Tolminom v Doblarju, kjer je promet urejen s semaforjem zaradi delovne zapore, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V njej je izgubil življenje italijanski motorist, ki je vozil iz smeri Tolmina proti Novi Gorici. Po podatkih Primorskega dnevnika naj bi šlo za moškega iz kraja Budoia na Pordenonskem.

Po do sedaj zbranih podatkih je 65-letni motorist, državljan Italije, vozil po glavni cesti iz smeri Tolmina proti Novi Gorici. Pred območjem delovne zapore v Doblarju je zaradi rdeče luči na semaforju naletel na stoječo kolono vozil. Ko je pripeljal skozi desni ovinek, je trčil oziroma najprej oplazil 66-letnega motorista, državljana Italije, ki je z motornim kolesom stal v koloni pred semaforjem. 65-letni motorist je nato zaradi trčenja oz. oplaženja padel po vozišču, nato pa preko neprekinjene sredinske črte zdrsel na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v 48-letnega motorista, državljana Avstrije, ki je v tistem trenutku pripeljal iz nasprotne smeri.V prometni nesreči sta bila druga dva udeleženca nepoškodovana. Prvo pomoč 65-letnemu italijanskemu motoristu so na kraju nudili policisti Policijske uprave Nova Gorica, nato pa so ga prevzeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in nadaljevali z nudenjem prve pomoči ter oživljanjem. Kljub prizadevanjem je 65-letni motorist podlegel telesnim poškodbam. Zdravnica ZD Nova Gorica je kasneje na kraju potrdila njegovo smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče. O prometni nesreči smo obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. O vseh ugotovitvah bodo novogoriški prometni policisti pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.