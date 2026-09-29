Pevmski otroci v vinogradu spoznavali delo vinarjev in utrjevali prijateljstva

Otroci zadnjega letnika vrtca Pikapolonica in učenci Osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme so se v sredo, 23. septembra, v spremstvu učiteljic odpravili na trgatev v vinograd vinske kleti Fiegl. Sprejel jih je Matej Figelj, ki jim je predstavil delo vinarjev in značilnosti vinske trte. Nato so se tudi sami preizkusili v trganju grozdja in od blizu spoznali, koliko dela se skriva za vsako letino.

Otroke sta spremljali učiteljica Nika Cotič in vzgojiteljica Laura Hvalič. Med briškimi vinogradi so spoznavali delo v naravi, utrjevali prijateljstva, ki so jih začeli spletati že v vrtcu, predvsem pa se učili ob neposredni izkušnji. »Izkušnje, ki jih otroci pridobijo med učenjem v naravi, so zelo dragocene, saj omogočajo trajnejše pomnjenje,« poudarjajo na pevmski osnovni šoli in v vrtcu. Obisk je bil tako tudi priložnost, da učenci in vrtčevski otroci preživijo dan skupaj zunaj učilnic in igralnic.

Trgatev je bila prvo letošnje skupno srečanje vrtca in osnovne šole v Pevmi, pojasnjujejo učiteljice. Tudi letos bodo otroci in učenci skupaj oblikovali etiketo za vino kleti Fiegl. Projekt poteka že peto leto zapored, vino pa bo naprodaj decembra. Izkupiček od prodaje bodo namenili v dobrodelne namene.