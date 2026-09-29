Združili bodo morje, trajnost in UI

Kaj, če bi umetno inteligenco videli kot priložnost in le kot nevarnost? Če bi si predstavljali, kako nam bo lahko v korist v primeru, da jo bomo dobro upravljali? Tako se sprašujejo organizatorji letošnjega strokovnega posveta Sea Summit, ki bo že šestič potekal v Trstu v sklopu najbolj množične regate na svetu, tokrat pa v povsem novi obliki in z nekoliko spremenjenim naslovom Barcolana AI Sea Summit, so razkrili na včerajšnji predstavitvi posveta v palači deželne vlade v Trstu.

Posvet, ki bo v četrtek, 8. oktobra, v okviru 58. Barcolane potekal na tržaški visoki šoli za menedžment MIB pri Frnedu, bo obravnaval umetno inteligenco (UI) ter njeno uporabo pri zaščiti morskega ekosistema in trajnostnem razvoju modre ekonomije. Govor bo tudi o izboljšanju varnosti v odprtem morju. »V središču našega dogodka je seveda morje, ki ga tokrat želimo obravnavati tudi v luči inovacije,« je dejal predsednik jadralnega kluba SVBG, organizatorja Barcolane, Mitja Gialuz. Posvet je brezplačen in vsem odprt, je še spomnil Gialuz, prirejajo pa ga s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Posvet bo razdeljen na tri tematske sklope: razumeti UI, UI in trajnost ter UI in morje. Posamezne konference, ki se bodo vrstile med 9.25 in 17. uro, bodo potekale v obliki, ki se bo zgledovala po srečanjih TED talk: vsak govornik bo imel 15 minut časa na razpolago, da spregovori o UI na podlagi svojih izkušenj, je razkril Pietro Orciuolo, ki vodi projekt AI Development Barcolana. Strokovni posvet pa bo vodila Edonella Bresci. Med posvetom bodo tudi predstavili Tržaški manifest za umetno inteligenco in trajnost morja. Dokument bo določal skupna načela za odgovorno uporabo UI, ki naj bo usmerjena v korist morja in širše skupnosti. Na dan posveta se bo tudi začelo tekmovanje Barcolana AI Sea Hackathon, v sklopu katerega bodo študentje, raziskovalci, podjetja in drugi predstavili nove ideje za zaščito okolja, še zlasti morja, je povedal podpredsednik SVBG Dean Bassi. Kandidature bodo sprejemali do decembra, medtem ko bo pravo tekmovanje na vrsti januarja prihodnje leto. Nagrade za najboljše ideje znašajo skupno 9000 evrov. Projekt predvideva tudi razvoj nove aplikacije, ki bo prav tako služila zaščiti okolja.