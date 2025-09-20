Med Mirnom in Rupo zbil kolesarja in pobegnil

Na državni cesti št. 55 se je sinoči okrog 22.15 zgodila prometna nesreča s pobegom. Med mirenskim mejnim prehodom in Rupo je avtomobil zbil kolesarja. Po neuradnih informacijah je voznik nadaljeval z vožnjo in kolesarju ni nudil pomoči. Reševalce so poklicali mimoidoči, ki so ob robu cestišča videli ležečega moškega.

Na prizorišče je priletel reševalni helikopter, ki je poškodovanca prepeljal v bolnišnico na Katinari v Trstu, kjer so ga sprejeli na zdravljenje. Moški - šlo naj bi za nemškega državljana - naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče preiskuje policija. Na kvesturi so nam potrdili, da je prišlo do nesreče, v katero sta bila vpletena kolesar in avtomobil. Podrobnejših informacij pa nam še niso mogli posredovati.