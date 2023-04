V Marianu je prejšnji vikend potekal peti krvodajalski dan zveze Fidas. Na nedeljskem dogodku so med drugim spregovorili predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin (na fotografiji) in predsednik zveze Fidas Feliciano Medeot. Med nagrajenimi krvodajalci so bili tudi Mauro Gulin, Emilio Quinzi, Flavio Primožič in Stefano Ciani iz sovodenjske sekcije ter Erika Skerk iz doberdobske sekcije.