Med obiskovalci Maksa takoj tudi Goričani

V centru Nove Gorice so danes odprli knjigarno in kavarno Maks. Na odprtju je direktor ZRC SAZU Oto Luthar povedal, da gre za socialni prostor, prostor, kjer si želijo združevanja umetnosti in znanosti. Z novo pridobitvijo po njegovih besedah knjigo ponovno postavljajo v središče.

Obiskovalcem bo v knjigarni Maks na voljo več tisoč knjig domačih in tujih založb, pripravljali pa se bodo tudi razna srečanja in predstavitve, katerih rdeča nit bodo knjige.

V kavarni bodo ponujali izbor strokovne in leposlovne literature, od poezije do t.i. risoromana. Na strokovnem področju pa dajejo prednost predvsem humanistiki in družboslovju, saj kot ZRC SAZU pokrivajo predvsem humanistične vsebine.

"S tem, ko bomo predstavljali različne dejavnosti, sklope dogodkov, bomo vedno znova naredili svojevrstno otvoritev," je v izjavi ob robu današnjega dogodka povedal Luthar. V knjigarni in kavarni Maks bodo seveda dobrodošli tudi obiskovalci iz sosednje Gorice, ki so se v velikem številu udeležili že današnjega odprtja

"Z Maksom bomo poskušali izpolniti obljubo - obljubo utopije, kajti ta ni le predpogoj za dolgoročno preživetje, temveč uteha za vsakdanje tegobe. In del te utopije je tudi skrb za dobre knjige, strokovne in leposlovne," so v vabilu na odprtje zapisali v ZRC SAZU, Raziskovalni postaji Nova Gorica.

Za ime Maks so se odločili predvsem zato, da bi počastili različne Makse, ki so bili povezani z znanostjo in kulturo, od Fabianija do Pleteršnika in drugih, je naštel Luthar.