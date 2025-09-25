Med osrednjimi prizorišči tudi Slovenska vas

Med osrednjimi prizorišči dogajanja na Okusih ob meji je tudi Slovenska vas v Crispijevi ulici, kjer pod okriljem Zveze slovenske katoliške prosvete delujejo stojnice društev Hrast iz Doberdoba, Sabotin iz Štmavra in F.B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Uradno odprtje Slovenske vasi bo danes, 25. septembra, ob 19. uri, nastopili bodo gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Jutri, 26. septembra, ob 18. uri se bo v novem sklopu srečanj Okusi kulture, kultura okusov časnikar Matevž Čotar pogovarjal s Katjo Ferletič, avtorico knjige Stare jedi v novih loncih. Pogovorni kotiček se bo nadaljeval z Avguštinom Devetakom, ki bo spregovoril o knjigi »Gostilna na robu slovenske zemlje«. Jutrišnji večer bo popestrila skupina Happy Day, v soboto, 27. septembra, bodo igrali The Maff, v nedeljo, 28. septembra, popoldne pa Briški kvintet.