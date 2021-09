Med pandemijo se je posvetil čudovitim domačim goram

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so v četrtek ljubitelji gora in pohodništva imeli priložnost prisluhniti pričevanju znamenitega slovenskega alpinista, gorskega reševalca, alpskega smučarja in publicista Vikija Grošlja, ki je v okviru Srečanj pod lipami predstavil knjigo Krona Slovenije. Večer sta organizirala Krožek Anton Gregorčič in Kulturni center Lojze Bratuž – pozdravila je predsednica Franka Žgavec –, pogovor pa je vodil profesor Adrijan Pahor, ki je številnim udeležencem predstavil gosta, njegove uspehe in tudi zadnjo publikacijo.

Krona Slovenije je skrbno in s sugestivnimi fotografijami dodelan praktični vodnik po krožni poti Ljubljana–Triglav–Stol–Grintovec–Ljubljana, ki si ga je avtor zamislil med pandemijo. »Zaradi izrednega stanja, ki je bil posledica koronavirusa, sem moral prenesti kar nekaj obiskov v Nepal. Doma sem tako imel več časa, da bi se posvetil našim čudovitim goram, ki jih sicer nisem nikoli zanemarjal. Mislim, da so naše gore med najlepšimi na svetu. To je dejstvo, saj sem obiskal številne vrhove v najrazličnejših državah, zato sem srečen, da sem tu rojen in da predstavljam Slovenijo v gorstvu. Med občudovanjem in hojo po naših vrhovih med pandemijo je tako nastala zamisel za to krožno pot, ki je bila navsezadnje tudi navdih za novo publikacijo, ki je že hitro na začetku žela veliko zanimanja. Krožne poti, ki sestoji iz desetih etap, se lahko loti vsak planinec, s tem da jo prilagodi svojim sposobnostim in potrebam, v kolikor ni obveznih poti, čeprav bi bilo dobro stopiti na Triglav, Stol in Grintovec. Krona Slovenije, za katero potrebuje srednji pohodnik od deset do petnajst dni, vključuje tudi Šmarno goro, kjer se je moja gorska pot začela in od koder sem prehodil ves svet. Ravno zaradi tega torej platnico knjige krasi fotografija vrha Storžiča in Šmarne gore z Garmado,« je na četrtkovem dogodku pojasnil Grošelj.