Na plezališču nedaleč od zavetišča Cadorna na Gradini se je okrog 12.30 zgodila nesreča. Med plezanjem se je ponesrečil 64-letni moški, ki je padel s petih metrov višine. Moškega, ki je utrpel nekaj poškodb, ni pa v smrtni nevarnosti, so z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Katinari. Posredovali so tudi gorski reševalci, gasilci in tržiški karabinjerji.