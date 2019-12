Med prvimi v Sloveniji z dvižnim dnom

Novogoričani bodo prvi ali pa vsaj med prvimi v Sloveniji dobili pokrit bazen z dvižnim dnom, ki bo omogočil večnamensko rabo, dvignil kakovost življenja, povečal možnosti za razvoj športnega turizma v regiji in, kot zatrjujejo na novogoriški mestni občini, tudi hitrejšo povrnitev investicije. Ta bo v celoti veljala 5,3 milijona evrov. Prvi uporabniki bodo v njem predvidoma zaplavali konec leta 2021. »Gre za edinstveno investicijo, ki mora biti narejena za dolgoročno obdobje in mora biti skrbno zastavljena,« je na predstavitvi prenovljenega projekta izgradnje pokritega bazena poudaril vodja županovega kabineta Gorazd Božič. Projekt je sedanje vodstvo občine »podedovalo« od prejšnjega. Od spomladi se je posvetilo racionalizaciji in projektiranju izboljšav prvotnega projekta pokritega bazena. »Najprej smo pregledali projektno dokumentacijo, nato smo se posvetovali s stroko glede učinkovitosti in uporabnosti premičnega dna. Vzporedno smo preverili možnost pokritja zunanjega bazena in se usklajevali z vsemi družbenimi skupinami, ki bodo uporabljale objekt,« našteva Božič, ki pojasnjuje, da se pokritje zunanjega bazena ob primerjavi investicije v dvižno dno ni izkazalo kot racionalna odločitev.

