Ob 16.30 je podjetje Autovie Venete v celoti odprlo avtocestni odsek med Sesljanom in Redipuljo v obe smeri. Avtomobili lahko tako sedaj nemoteno vozijo proti Benetkam oziroma proti Trstu. Gasilcem je uspelo omejiti požar, ognjeni zublji ne ogrožajo več avtoceste in njene okolice. Položaj je vsekakor pod nadzorom, gasilci so v polni pripravljenosti.