Med spustom z Vrha poškodovan gorski kolesar

Gorski reševalci iz Trsta so posredovali na stezi, ki z Vrha vodi proti Petovljam, kjer se je poškodoval 56-letni gorski kolesar iz Rude. Med spustom z gorskim kolesom je padel in si poškodoval gleženj. Druga dva gorska kolesarja, ki sta bila z njim, sta poklicala na pomoč. Vsi so bili opremljeni za t.i. downhill in primerno zaščiteni. Poškodovanega kolesarja je prevaral skok, ki ga ni opazil na stezi. Moškega so reševalci naložili na nosilo, ki so ga privezali na vrv ter ga prenesli na cesto. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v bolnišnico.