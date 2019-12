Med tatvino se jima je pokvaril avto

Le krajša odsotnost stanovalcev hiše v naselju Duplje v Občini Ajdovščina je zadostovala, da je tatinska dvojica uspela v sredo sredi belega dne uresničiti svojo namero: iz notranjosti objekta sta ukradla denarnico z gotovino. Pri odhodu ju je zalotila starejša stanovalka in je zahtevala denarnico nazaj, a sta moški in ženska že zbežala proti vasi Zemono. Zaradi tehnične okvare na osebnem vozilu Renault megane francoskih registracij, ki sta ga parkirala za hišo, pa nista prišla daleč. Policija je bila o drzni tatvini obveščena nekaj minut čez 13. uro. Tatova so kmalu izsledili na travniku med Zemonom in cesto Vipava-Vrhpolje.