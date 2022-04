Mehke veščine vse pomembnejše

Slovenski izobraževalni konzorcij Slovik že vrsto let ponuja razne programe dodatnega izobraževanja za univerzitetne študente in dijake zadnjih letnikov slovenskih višjih šol. Prejšnjo soboto se je tako začel izvajati nov izobraževalni program, ki nosi pomenljiv naslov Pripravljeni na bodočnost. Gre za cikel srečanj, predavanj in delavnic, ki želijo mladim nuditi dodatne priložnosti formalnega in neformalnega izobraževanja. Program se bo izvajal v Gorici, Trstu in Benečiji, pri izvajanju sodelujejo tudi goriški Dijaški dom ter društvi Briški grič in Galeb.

Prvo srečanje je potekalo minulo soboto na slovenskih višjih šolah v Gorici. Nanj se je prijavilo zares lepo število dijakov, 34, ki so v štiriurni delavnici lahko spoznali pomen in različne oblike prostovoljskega dela, doma in v tujini. Organizatorji so namreč želeli začeti izobraževalni program prav na področju neformalnega izobraževanja, oziroma specifično na področju t.i. »mehkih veščin«.Na trgu dela pri iskanju želene zaposlitve danes namreč ni več pomembna samo formalna izobrazba (»trde veščine«). S hitrim tempom sprememb, ki ga narekujejo procesi globalizacije in tehnološkega napredka, s tem pa tudi potreb trga dela, mehke veščine ali »človeške kompetence« vedno bolj stopajo v ospredje. Komunikacija, timsko delo, prilagodljivost, kritično opazovanje, reševanje konfliktov, vodenje so kompetence, ki jih danes delodajalci zelo cenijo in ki jih bodoči zaposleni težko pridobijo v šoli ali na univerzi. Prostovoljsko delo je enkratna priložnost pridobivanja takih kompetenc, poleg tega, da ima seveda cilj pomagati drugim, naravi, družbi. Različne oblike in načine prostovoljskega dela, potrebna usposabljanja prostovoljcev, pomen tega dela za družbo in za vključenega posameznika je dijakom predstavila preko interaktivnih delavnic izvedenka Snežana Blagojević iz Društva za razvoj prostovoljnega dela v Novem mestu. V zaključnem delu sta svoje izkušnje predstavila tudi dva Goričana: Mattia Salvi, maturant znanstvenega liceja v Gorici, ki je govoril o zanj zelo navdušujočem delu z otroki v polenih programih Dijaškega doma, kjer je bil veliko let dijak, in 24-letni Peter Abrami, ki je zaključil študij kulturnega turizma in ki se je kot 18- in 20-letnik udeležil dveh prostovoljskih taborov na Islandiji in na Portugalskem. Slednji je dijakom predstavil tudi mednarodno organizacijo in njen portal, preko katere se lahko kdorkoli prijavi na tovrstne tabore v tujini.