Merkeduci in Grediščani ne bodo igrali le nogometa ...

Da bi povečali število sodelujočih vaščanov in še dodatno popestrili dogajanje, so se v društvu Dob v vidiku letošnjega dvoboja med Merkeduci in Grediščani odločili za nekaj novosti.

»V program smo vključili balinanje, zbivanje, tekmovanje v pripravi najboljše torte in karaoke, v katerih se bodo pomerili Merkeduci in Grediščani. Za zmago v vsakem od omenjenih tekmovanj bo predvidena nagrada, to se pravi za balinanje, zbivanje, pripravo torte, karaoke in tudi vleko vrvi. Pokal bo po drugi strani ostal namenjen nogometni tekmi. Program smo obogatili, da bi popestrili dogajanje med tednom, da bi prišla še bolj do izraza tekmovalnost med obema deloma vasi in da bi v dogajanje vključili še več vaščanov,« pravi predsednica društva Dob Tina Jarc.

Dogajanje se bo začelo v ponedeljek, 24. julija, ob 20.30 na občini, kjer bo predaja pokala. V sredo, 26. julija, bosta na sporedu balinanje in zbivanje, ob 18.30 za otroke do 14. leta in ob 20.30 za odrasle. V četrtek, 27. julija, ob 19. uri bo tradicionalna večerja za Grediščane in Merkeduce, sledili bosta tekmovanji v pripravi najboljše torte in v petju (karaoke). V petek, 28. julija, ob 17. uri bo v občinskem parku otroški Živ žav, ob 19. uri bo sledil ples z ansamblom Nebojsega , ob 21. uri bo moški in ženski dvoboj v vleki vrvi. V soboto, 29. julija, ob 20. uri bo na nogometnem igrišču tekma med Merkeduci in Grediščani, ob 21.30 bo sprejem vseh igralcev in navijačev v občinskem parku, kjer bo glasbo vrtel DJ Boškin. V nedeljo, 30. julija, ob 19. uri bosta v občinskem parku turnir v briškoli in ples s skupino Happy Days. Večdnevno praznično dogajanje bo ob 21. uri zaključila tombola.